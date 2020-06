¿Chamaco sigue liderando? Panel de expertos discutió “gol fantasma” de Francisco Valdés que igualaría a Paredes

Un panel de expertos compuesto por Los Tenores Juan Cristóbal Guarello, Manuel Fernández y Cristián Arcos, además de Marco Rojas, miembro de la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno (Asifuch), y el periodista de AS Chile, Luis Reyes, se refirieron al récord de Paredes y una nueva polémica que involucra a Francisco “Chamaco” Valdés.

Esto porque el mítico mediocampista de los albos no tendría 215, si no que 216 goles al igual que Paredes. Así lo explicó el miembro de Asifuch, Marco Rojas. “Lo que nosotros queríamos con esta investigación es que la ANFP tuviera reglas claras y registro histórico de los goles. Si tú me dices que la ANFP me va a decir “sabes, todos los goles anulados se van a contar en la tabla de goleadores”, perfecto, nosotros le damos los 216 goles a Paredes (…) Ahora, cuando nosotros hablamos de que están igualados, en realidad es por otra lista, porque “Chamaco” Valdés tiene 216 goles“, señaló.

Esta anotación no considerada se llevó a cabo en la liguilla de 1974, en donde “Chamaco” le marcó a Palestino, el cual sería su gol número 216. “Para mi está igualado con Esteban Paredes, esa es la postura que hemos tenido siempre“, agregó el periodista Luis Reyes.

“Por eso es bien interesante poder uniformar criterios para entender realmente la validez de cada cosa y entender el contexto de la época“, manifestó Juan Cristóbal Guarello.

Finalmente, el podio de máximos goleadores del torneo nacional según el panel de expertos quedó de la siguiente manera: