Pablo Aránguiz: “Hace muchos años la “U” no derrota a Colo Colo y, al llegar acá, vine con esa expectativa”

Un par de partidos le bastaron para enamorar a los hinchas de la Universidad de Chile. Las buenas actuaciones de Pablo Aránguiz en la U se vieron truncadas por la detención del fútbol chileno ante la pandemia del Covid-19 y pese al cariño de la hinchada laica, la buena relación del delantero se vio afectada en hace algunas semanas.

Esto luego de que se filtraran unas fotos Aránguiz con la camiseta de Colo Colo, imágenes que le valieron críticas por parte de la parcialidad azul “yo nunca dije que quería jugar en Colo Colo. Sólo dije que no cerraba la puerta a jugar en ningún club, porque a mi entender eso no corresponde. Yo me debo a la “U” y me entregaré siempre al máximo“, comentó en conversación con “De Fútbol Se Habla Así“, de DirecTV.

Una de las deudas pendientes más grandes que tiene el plantel azul con sus hinchas, es ganar en el Monumental “Hace muchos años la “U” no derrota a Colo Colo y, al llegar acá, vine con esa expectativa. Espero llegue el día del partido y poder demostrarlo”, dijo el formado en Unión Española.

Sobre su estancia en los azules, Aránguiz no ocultó sus ganas de seguir en La Cisterna “estoy muy bien en la “U”. Tengo muchas ganas de quedarme. Sólo queda esperar las negociaciones entre los clubes y conmigo”, comentó.

También tuvo tiempo para comentar su relación con parte del plantel universitario “Jean Beausejour es uno de los jugadores que más me aconsejan dentro y fuera de la cancha. Trato de aprovechar al máximo la experiencia de los referentes de la ‘U'”, dijo.

Al cerrar, volvió a indicar que su aspiración es llegar a la Roja “estaba con mucha ilusión de ser parte de la selección chilena en las primeras fechas de las eliminatorias. Yo me siento capacitado para jugar por todo el frente de ataque“, cerró.