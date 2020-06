Esteban Paredes tras polémica del récord: Me da risa que un funcionario de la ANFP salga a hablar

Esteban Paredes ha estado en el ojo del huracán durante los últimos días respecto a su récord como máximo goleador del fútbol chileno.

Desde la ANFP habían anunciado que el logro quedaba invalidado por un gol en un partido anulado, mientras que horas después aseguraban que estaba todo igual.

El atacante conversó con El Mercurio y aseguró que le llamó la atención lo tardío de la “polémica” en torno a su marca. “Mi récord vale, porque fue en la cancha y no tiene por qué discutirse. Me da risa: han pasado nueve años del gol y más de ocho meses del récord y me pregunto ‘por qué no antes’”.

De todas formas aprovechó de disparar contra Rodrigo Robles, gerente de competencias que fue en primera instancia el que descartó dicho logro. “La ANFP no me ha quitado ningún gol, solo fue un funcionario el que salió diciendo que tenía 215. No fue la ANFP, que tiene más de 100 años de historia, mientras él lleva poco tiempo. Me da risa que este funcionario salga a hablar, cuando resulta que me recibió y estuvo junto a Moreno dándome el premio. Es algo muy raro”.

Hay que recordar que el año pasado, la ANFP inauguró un “Paseo de la Fama” en Quilín donde la primera fue la de Paredes por sus 216 goles en el fútbol chileno.