Benjamín Kuscevic: “Me siento cómodo para partir si es que llega una oferta importante para mí y para el club”

Pese al receso del fútbol, el mercado de fichajes poco a poco se comienza a activar en Chile y es el caso de Universidad Católica quién podría ver partir a una de sus principales figuras del último tiempo.

Se trata del defensa Benjamín Kuscevic quién reconoció algún acercamiento de clubes interesados en contar con él: “Han habido conversaciones con equipos no sólo de Brasil, sino que de más partes, pero así como una oferta formal, no ha llegado nada. Voy a tratar de priorizar lo deportivo, llegar lo más alto que pueda y hacer lo más exitoso que pueda a nivel deportivo y el tema de la plata para mi en este momento es algo importante pero no es lo principal”.

“Cuando sea el momento de partir, más que por la pandemia, es por lo deportivo, yo siento que el tiempo que he estado en Católica he adquirido una madurez constante y me siento bastante cómodo para poder partir obviamente si es que llega una oferta importante, para mi motivante en lo deportivo e importante económicamente para el club”, agregó el zaguero de 24 años.

Cabe señalar que los clubes que sondearon al futbolista son Atletico Mineiro y Atletico Paranaense, pero ninguna de las opciones llegó a concretarse, aunque para salir, Kuscevic tiene clara cuales serían las condiciones a cumplir: “Tiene que ser algo que ayude al club, yo no me puedo ir cuando yo quiera, tiene que ser algo conversado, tengo una clausula y yo me quiero ir dejándole algo importante al club, no quiero irme por la puerta de atrás sino que me gustaría irme bien y tener las puertas siempre abiertas en Católica que ha sido mi casa por 10 años”.

Es la actual situación de uno de los jugadores más exportables de la UC y quizás del fútbol chileno, quién también vería con muy buenos ojos dar un salto directo a Europa y que esa sería una opción que más lo llenaría en el ámbito deportivo.