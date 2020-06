Sigue el debate: Expertos se refieren al registro como goleador histórico de Esteban Paredes

Por Carlos Madariaga.

El debate quedó más que instalado en el fútbol chileno luego que la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno (ASIFUCH) asegurara, tras una exhaustiva investigación, que Esteban Paredes no es el goleador histórico de Primera División.

Según dichos datos, Paredes tendría 215 goles y no 216. Esto porque sentencian que el tanto con el que el atacante de Colo Colo igualó el duelo ante Cobresal, el 30 de enero de 2011, no vale. Todo porque dicho partido fue recalificado con un 3-0 a favor del cuadro nortino por la inscripción irregular del volante Joan Muñoz.

“La ANFP anuló el partido. Por tanto, ese golazo de Paredes queda anulado porque los goles y partidos anulados no se cuentan. Ya en 2015 la ANFP se contradice, porque decían que ese gol no era válido, pero el año pasado, para el Superclásico ante Universidad de Chile, si dicen que si Paredes anotaba sería el goleador histórico. Esto pasa porque la ANFP no tiene nada oficial” señaló Marcos Rojas, uno de los estadísticos integrantes de ASIFUCH.

Sin embargo, no todos los especialistas están de acuerdo. “Esteban Paredes es goleador histórico de Primera División con todas la de la ley, pero igualado con Francisco “Chamaco” Valdés en 216 goles. Creo que es injusto quitarle goles a los jugadores, más si los marcaron. Hay 73 goles que se deberían borrar si siguieramos ese criterio”, sentenció Luis Reyes, periodista de precisión de AS.COM.

Ahí es donde surge otro tema derivado de esta revisión histórica. “El gol anulado lo deja a Paredes en 215 goles, mientras que Francisco Valdés tiene 215. “Chamaco” hizo un gol en una liguilla para Copa Libertadores en 1974, pero los goles después del torneo regular, en liguilla, no se cuentan. Asi, ambos están igualados, según yo, en 215″, profundizó Marcos Rojas.

La cantidad de goles de “Chamaco” Valdés tampoco genera consenso, aunque en cualquiera de los ángulos vistos, tanto el fallecido volante como el hoy atacante de Colo Colo se mantienen empatados. “Valdés hizo 216, incluyendo el gol a Palestino en la Liguilla Pre Libertadores de 1974. Históricamente se han contado los goles en Liguilla. Si no, Pedro González nunca hubiera estado en la pelea de goleador histórico con “Chamaco”, ya que hizo 6 goles en liguilla”, ejemplificó Luis Reyes. Debate absolutamente abierto entre los especialistas para legitimar o no al máximo artillero de la Primera División de nuestro fútbol.