Isaac Díaz: “Yo siempre voy a querer volver a la U, toda la vida”

Por Alberto Jesús López.

El exfutbolista de Universidad de Chile, Isaac Díaz, conversó con ADN Deportes durante este miércoles sobre su actualidad en el fútbol, la selección chilena, un posible retorno a la U, y respecto a cómo ha sido su nueva etapa en México, donde actualmente defiende los colores de los Cafetaleros de Chiapas, del ascenso de la liga MX.

Terremoto en México, como lo vivió.

La verdad fue bastante fuerte para que te voy a mentir, como uno dice uno es chileno, estamos acostumbrados por ahí tenemos un poquito más de calma, pero mi señora si quería salir arrancando y fue un poquito largo se empezó a mover bastante, yo vivo en edificio acá y después se siguió moviendo mucho y cada vez más fuerte entonces fue complicado, pero más allá de eso no pasó nada grave gracias a DIOS. Vivo en el primer piso, pero viene siendo como el tercero porque está el lobby 1 lobby 2, viene siendo como el tercero, pero es el primero. Acá en estado de Chiapas tiembla mucho ya había estado acá con Jaguares y me habían tocado varios temblores y el temblor fue acá cerca en Oaxaca, en Huatulco así que lo sentí bastante fuerte, tratamos de mantener la calma, uno por ahí está acostumbrado a los temblores, te empiezas a asustar cuando pasa el minuto y ahí cuando decides bajar y todo el tema.

¿Cómo ha sido esta nueva etapa allá?

Esta etapa fue un reencuentro, la verdad la pandemia llamémoslo así me cagó futbolísticamente porque venía marcando muchos goles, jugando de titular, volví a esa confianza que había perdido, a esos minutos de juego que donde yo sé que cuando tengo la confianza y el primer partido comencé marcando dos goles contra Morelia, volví a nacer, la gente acá me quiere mucho por el paso que tuve antes ,fue lindo volver y después llegó todo esto tan terrible que nos pegó a todo, o sea no tiene clase social esto, a todos entonces es difícil.

A la distancia está informado de Chile seguramente, que le cuenta su familia sobre la situación.

Si está muy complicada y uno está todo el día pendiente porque tenemos familia en Santiago, en Conce, allá en Puerto Montt, en Fresia entonces amigos, el tema de la cuarentena, el mismo tema que hay que quedarse en casa, pero hay mucha gente que sino sale no tiene para comer entonces es muy difícil pedirle a esa gente que se quede en casa, uno no sabe cómo hacerlo entonces es complicado es difícil de entender y asimilar.

El manejo de las autoridades en esta situación.

Es complicado porque uno lo ve desde acá y la verdad hay mucha desconfianza con las autoridades entonces es difícil dar una opinión sobre lo que realmente está viviendo la gente, hay mucha gente que tiene que salir de su casa para poder llevar la comida a la casa entonces es difícil dar una opinión, lo único que yo puedo ver desde acá es que se ha manejado muy mal, las autoridades no han sido claras con la gente.

En lo futbolístico seguramente ha soñado con vestir la camiseta de la Selección ¿por qué no se ha dado cree usted?

Si obvio, es un sueño que todos tenemos, todo futbolista ,yo a lo largo de mi carrera he cumplido varios sueños ,ascendí con un equipo ,jugué en uno de los clubes más grandes de Chile ,hice goles, jugué partidos de Libertadores, Sudamericana y jugué clásicos, me vine al extranjero ,son sueños de todo jugador y el sueño más grande es estar en la selección, yo creo que en los momentos precisos que tenía que ir a la selección no fue mi temporada y fueron cosas futbolísticas no más, hay tiempo en los que uno anda bien y la mete hasta con la rodilla y hay otros tiempos que no te sale ni una entonces yo creo que no calzaron esos tiempos y es un anhelo que nunca voy a perder hasta que me retire.

¿Está dentro de sus planes volver a la Universidad de Chile?

Si obvio, yo siempre voy a querer volver a la U, toda la vida, la segunda vez que volví nunca pensé que iba a volver y ya estaba ahí entonces uno nunca sabe las vueltas de la vida, te encuentras con otra temporada muy buena acá afuera y de nuevo empieza a sonar entonces son las vueltas que tiene el futbolista, altos y bajos, rachas positivas y negativas entonces al final agarras una buena racha y la compartes allá y seria lindo.

¿Se fue de la U conforme o con algo que no pudo cumplir?

No, con muchas cosas que no pude cumplir ,la continuidad, una sensación amarga la segunda parte de mi estancia en la U entonces un poco frustrado de de no poder hacer bien las cosas, que no salieran ,del momento que estábamos viviendo como equipo ,fue difícil porque uno que ama tanto a un club le pones tanta pasión y al final no te sale por cosas de la vida no más porque te sacas la cresta entrenando en la semana y en el partido el fin de semana no te salen y por ahí es mucho lo que la gente no entiende, son rachas en un momento y al final pasan no más entonces si me fui con una gran pena de la U.

¿Qué le pareció la salida de Johnny Herrera?

Han sido complicadas todas esas salidas de la U, por ahí creo que no se le está agradeciendo a esos jugadores que dieron tantos títulos por la U, que la gente los reconoce y ha habido varios Lorenzetti, Pepe Rojas, Johnny, es complicado porque son jugadores que han entregado una vida al club, títulos internacionales y la gente los reconoce así, es difícil sentir que salgan de esa manera.