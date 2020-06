Hermógenes Pérez de Arce: “La violencia política que había era peor que esta pandemia”

A sus 84 años, Hermógenes Perez de Arce, conversó con Los Tenores Puertas Adentro en medio de la pandemia.

El abogado, periodista y economista siente que el encierro a causa del covid-19 tiene dos caras. “Lo malo es que nos obliga a cuidarnos tanto y hacer cuarentena, y el lado bueno es que se terminó la violencia política que se había desatado”, dijo a propósito del estallido social vivido por nuestro país desde octubre pasado.

Pérez de Arce afirma que la violencia política era peor porque añadía a la paralización de actividades y el daño económico, la amenaza de agresiones a gente que sufría. “Esto otro (el coronavirus) es una amenaza a la salud, pero si uno se cuida no tiene por qué sufrir consecuencias”, agregó.

Sobre el desempeño del gobierno durante la pandemia, dejó caer severos reparos sobre el presidente Sebastián Piñera: “En lo comunicacional han estado razonablemente bien. El mal de fondo es la persona que lo encabeza, no tiene atributos para ser Presidente de la República. La meta principal para él es su propia figuración y lucimiento. Todo lo demás le importa poco, por eso transa todos los principios. Cuando lo sorprenden dando instrucción de que paquetes de alimentos de emergencia sean distribuidos realzando la imagen del Presidente, no me cabe duda que es una orden de él. Después lo atribuyeron a un error comunicacional, pero fue una orden que emanaba de él para lucirse”, apostó.

En entrevista con Aldo Schiappacasse, el miembro del partido Fuerza Nacional recordó también el episodio vivido en Canal 13 durante el mes de noviembre, cuando fue expulsado del set del matinal “Bienvenidos”. Hermógenes dice que nunca recibió disculpas de la conductora Tonka Tomicic, pero sí del director de la estación, Max Luksic. “Tuvo una conducta distinta de su padre, quien en twitter dijo que había sido un error convidarme y pedía disculpas a la teleaudiencia…Pero el hijo tuvo mejor criterio que el padre, dijo que respetaba mi libertad de opinión, lamentaba lo ocurrido y que no debió suceder”.

En otros temas, renovó su creencia en los ovnis (objetos voladores no identificados), y confesó que en materia deportiva ya no se sentía tan colocolino desde que su presidente Aníbal Mosa había definido al club como una institución de izquierda.

Al cierre de la entrevista, Pérez de Arce agradeció “que no me hayan expulsado del programa como sucedió en la televisión”.