El nuevo escenario que genera división sobre las elecciones de la ANFP

La promulgación de la Ley 21.239 sorprendió a todos. Mientras el clima electoral reina entre los presidentes del fútbol chileno, fue publicado un reglamento que prorroga los mandatos en una serie de instituciones entre las que se encuentra la ANFP, hasta 90 días después de terminado el estado de emergencia en el país.

El problema recae en que no existe unanimidad en las visiones entre los diferentes actores respecto de si esta ley viene a alterar o no las elecciones programadas para el 30 de julio entre las listas comandadas por Pablo Milad y Lorenzo Antillo.

El diputado Pablo Prieto aseguró que “la ley es bastante clara: Prorroga el mandato de los directorios y órganos de administración y dirección de asociaciones u organizaciones. La ley se aplica para todos, yo entiendo que esta norma puede afectar a muchos, pero todas las asociaciones el día de mañana pueden querer una excepción, y por lo tanto creo que no van a poder ser las elecciones el 30 de julio“.

Pero esa postura no es compartida por todos. El representante de la lista de Pablo Milad y presidente de Santiago Wanderers, Rafael González, manifestó que “aquello no se aplica al caso de la ANFP por cuanto aquí ha tenido lugar la renuncia del presidente y de casi todo el directorio, y esa figura no está prevista en los casos excepcionales señalados por la ley”.

En esa línea, la ANFP publicó en su cuenta de twitter que se encuentran estudiando las implicancias de esta nueva normativa, ya que el hecho de que la renuncia fuera por las presiones sufridas por parte de algunos presidentes hacia el directorio original de Sebastián Moreno, y el hecho de que esta fuera presentada en función de que se realicen nuevas elecciones, se podría configurar un escenario distinto del que se plantea hoy entre los regentes del balompié nacional.

Por ahora, la única respuesta entregada por parte de la Asociación, es que independiente de la ley, se debe seguir trabajando en los pasos de la elección, entendiendo que de haber una versión que afecte al proceso eleccionario será informada.

Para esto, en la ANFP se plantean la posibilidad de solicitar asesoría legal externa con el fin de tomar una decisión respecto de los sufragios del próximo 30 de julio. La incertidumbre hoy, es la sensación que reina entre los dirigentes del fútbol chileno.