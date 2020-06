Mark González y la cuarentena: “Estuve 20 años jugando al fútbol y lo único que quiero es descansar”

Mark González, que se encuentra pasando la cuarentena con Maura y su dos hijos, cuenta que han estado bien en general, pero que igual ha sido difícil, “yo creo que para todos ha sido difícil, el colegio online…en lo personal sigo con el programa desde casa, pero te va quitando mucho más tiempo, es difícil distribuir los horarios, así que de alguna manera lo hemos llevado bien, echándole ánimo, viendo todo con positivismo, pero es una situación para volverse loco”.

Dice que ha dejado de lado el deporte en esta cuarentena para así poder descansar y relajarse, “debo reconocer que en el plano personal yo lo he dejado un poco (el deporte), estuve 20 años jugando al fútbol y lo único que quiero es descansar. Regalarme este tiempo, poder chanchar y relajarme, estoy en esa la verdad, y eso me hace feliz, me estoy dedicando a estar tranquilo…el cuerpo tiene memoria dicen y cuando me aplico, me aplico a full…pero de verdad siento que uno se lo merece, después me pondré las pilas. Me lo tomo súper light, el problema es cuándo voy a empezar, pero en algún momento lo haré”.

Sobre su infancia, cuenta que nació en Sudáfrica porque su padre también era futbolista y estaba jugando en ese país, “veníamos de vez en cuando a Chile, hasta los 10 años estuve allá, full inglés, una vida totalmente diferente, los mejores recuerdos de los colegios donde estábamos, todos los deportes, parques acuáticos…son los recuerdos que te quedan marcados, una infancia súper linda”.

Uno de los emprendimientos de Mark es “House of Mark”, la casa de eventos que compró en Viña del Mar, “hay una historia bien bonita, es reconocida por la teleserie de “Cerro Alegre”, esa casa es un ícono dentro de Viña, yo me acuerdo cuando chiquitito siempre la veía…un día estaba en Inglaterra y me llama mi mamá y me dice: hijo venden la casa de Cerro Alegre, no le costó mucho convencerme, nos quedamos con la casa, la tengo desde el 2005, y con el tiempo la hemos ido remodelando, por dentro hemos hecho hartas cosas, le he metido bastante cariño”.

Mark siente mucho orgullo de haber sido parte de la generación dorada del fútbol chileno, “primero ser parte de esa generación me siento orgulloso, fui junto a Claudio y Pinilla los primeros seleccionados de toda esta generación. Esto nace desde que llegó Bielsa a Chile, fue un proceso de 10 años y con el tiempo se fue puliendo este equipo y también individualmente…fuimos de un equipo inmaduro a ganar experiencia…fuimos sometidos a una metodología de trabajo y a un sistema de juego súper claro…Sampaoli tenía la misma metodología de trabajo, Sampaoli le agregó la tenencia de balón. Eso hizo más fuerte el equipo todavía”.

En relación a cómo llegó tan lejos en el fútbol profesional, cuenta que hay que ser mentalmente fuerte y aprovechar cada oportunidad en la vida, “mi mensaje es que primero si no eres fuerte mentalmente, estás sonado, no siempre llegan los mejores, sino que los más esforzados y más perseverantes…quizá yo no era el mejor jugando, y yo siempre calladito esforzado, perseverante, queriendo aprender día a día y entrenando el doble, y eso me llevó al final a llegar a ser jugador de fútbol. Las oportunidades que se dan en la vida hay que aprovecharlas al máximo”.