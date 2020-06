Humberto Suazo y su salida de Colo Colo: “Me trataron como cualquiera y eso a la larga me afectó”

Durante una conversación con el programa “Pelota Parada” del CDF, Humberto Suazo recordó lo que fue su traumática salida de Colo Colo, donde aprovechó para lanzarle un dardo a los dirigentes que lideran el club.

“Esto es así. Si a una empresa no le sirves, te hacen a un lado (…) Me trataron como cualquiera y eso a la larga me afectó. No había hablado esto y la haré por primera y última vez”, lanzó sin tapujos.

En esa línea, el ariete añadió: “De la gente no tengo nada que decir. No hay ningún rencor, dolido sí en su momento. De Colo Colo siempre voy a ser hincha, hay cosas que duelen, porque das todo y de un día para otro te tratan como a cualquiera“.

Finalmente, Suazo se refirió a su actual momento en Deportes Santa Cruz. “Físicamente estoy como en mis mejores momentos en el fútbol“, cerró.