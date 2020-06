Ex presidente del Sifup Carlos Soto: “Los futbolistas retirados lo vieron como una discriminación”

El ex presidente del Sifup, Carlos Soto, en conversación con Los Tenores, respondió a los cuestionamientos a su gestión, luego que saliera su nombre en el debate que ha surgido por los fondos de retiro que no les ha correspondido a los jugadores que se retiraron antes del 2016.

El ex mandatario confesó que no tiene ningún vínculo con lo que está pasando.”No tengo ningún interés político sindical en lo que está pasando. Me han llamado muchos jugadores para saber qué pasó y qué se hizo. ¿Quién dice que yo ando detrás? Tengo derecho a opinar porque estuve un buen tiempo en el sindicato”.

Además, Soto afirmó que la idea del bono venía desde su gestión.”Desde hace tiempo viene la idea de un fondo de retiro para ex futbolistas que no se reglamentó. Tenía como objetivo resolver problemas sociales y de salud. La negociación por los fondos del CDF fue un muy buen logro de la actual directiva del Sifup, pero el objetivo era esta ayuda social y ha terminado en todo en un debate”.

Además, el ex presidente del Sifup comentó su opinión de por qué los ex jugadores están tan molestos.”La discusión me parece que no corresponde, le hace daño a la actividad, al gremio. Yo creo que los futbolistas retirado lo vieron como una discriminación, para eso fueron los paros para corregir esto. Los futbolistas hoy ni siquiera piensan en que un jugador antes no podía quedar libre o que no se pagaban las cotizaciones previsionales”.

Finalmente, Soto comentó las palabras de Nicolás Peric quien arremetió duramente contra su gestión.”Apelo al sentido común, las palabras de Nicolás Peric contra mí rayan en la ofensa, honra y lo moral de una persona. Estoy evaluando acciones legales con un abogado. Son infundadas para mí, atenta contra la honra”, sentenció.