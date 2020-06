Nicolás Peric contra el expresidente del Sifup por “Fondo de retiro”: “No hizo nada en 20 años”

Nicolás Peric, arquero de Rangers de Talca conversó con Los Tenores sobre la vuelta a los entrenamientos y el problema del Sifup.

En diálogo con ADN Deportes, el golero aseguró que tras su primera práctica presencial quedó muy agotado. “Estoy destrozado. Nunca en la vida, máximo habíamos tenido un mes y quince días fuera. Lo hicimos a través de grupos. Seis jugadores de campo, yo y dos profes. Éramos nueve. Pasas por un sistema donde te sanitizan la ropa. Estás más fuera de la cancha que adentro, pero ya nos vamos a ir acostumbrando”.

Incluso aseguró que con todo este conflicto, tendrá que alargar su carrera. “Yo ya estaba por retirarme, se me alargó la carrera. Yo me fui a pesar hoy pero estoy con un kilo más de lo que me fui. Después de tres meses te cuesta, pero no me siento menos que el resto. Estoy a la par del grupo. Pero es la ansiedad también de volver”.

Sobre la polémica entre el Sifup y exjugadores por los “Fondos de Retiro”, Peric respaldó al gremio. “Cuando se destape realmente esto, se van a ir de espalda. Es una ley que sacó Gamadiel el 2017 y que fue su bandera de lucha para ser candidato. Después Carlos Soto sale diciendo que estuvo de antes esa idea. Ahora es representante, yo lo encuentro una burla. Seguramente en una asamblea se resolverá. (Sobre Carlos Soto) Porque no hizo nada en 20 años, porque no se hizo antes”.

De todas formas, Peric se mostró abierto a conversar por los destinatarios de dichos fondos. “El bono de retiro debiese ser para Pablo Otarola, para el chico de Arica que atropellaron, para Barrientos que tiene problemas en el corazón. Para ellos debe ser el bono de retiro”.