“Vasco” Arruabarrena confesó conversación con Pizzi en la previa del título con Universidad Católica

Rodolfo Arruabarrena, exentrenador de Boca Juniors tuvo un paso en el fútbol chileno cuando en su última etapa como jugador defendió al camiseta de Universidad Católica.

En conversación con Olé, el exzaguero recordó una anécdota en la previa de la definición del torneo entre los cruzados y Colo-Colo, lucha que llegó hasta la última fecha del campeonato.

El “Vasco” confesó que en medio de una cena con Juan Antonio Pizzi, técnico cruzado y Diego Cagna, director técnico de Colo-Colo, le aseguró que debía sacarlo porque no venía bien. “En la Católica, donde me retiré, me dirigía Juan Antonio Pizzi y me pasó que fui titular, pero en los últimos cuatro o cinco partidos no me veía bien o veía que Eluchans estaba mejor que yo. Y le dije a Juan, con el que cada miércoles cenábamos en casa con Diego Cagna, que era de la contra porque estaba en Colo Colo, que me tenía que sacar”.

Finalmente, Eluchans es recordado por anotar un gol clave que le terminó dando la opción definitiva de ser campeón al equipo de la precordillera.