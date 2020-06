El drama del “Galleta” Suazo, infectado con Covid-19

Suazo jugó en una docena de clubes nacionales pero se identifica con Universidad de Chile, club al que llegó el 2000 desde Trasandino. Tras su retiro, el 2012, sigue pendiente de la “U” y frecuentemente postea en sus redes sociales acerca del devenir de los azules.

Hoy el popular “Galleta” no lo pasa bien. En conversación con Los Tenores Puertas Adentro compartió su dura cuarentena como portador de covid 19: “Mi hermana se dializa. Ella se enfermó y vino a mi casa. Comenzó a sentirse mal, fuimos al hospital, le pusieron oxígeno y nos mandaron de vuelta…Días después volvimos y me tuve que enojar para que la atendieran. Quedó internada desde el 7 de junio…En todo ese proceso me contagié”.

Además de preguntar diariamente por el estado de su hermana, el popular “Galleta” pasa los días aislado, con fiebre y fuertes dolores de cabeza. Tampoco le da hambre, según dijo a Aldo Schiappacasse. “Para mala suerte decidí trabajar solo en enero. Entre el estallido social y el covid no pude comenzar y ya llevo 6 meses sin trabajo”, lamentó.

El ex goleador comentó además los problemas sociales de su entorno directo, e imperdibles anécdotas de su paso por el fútbol internacional. Podrás escuchar la entrevista completa en Los Tenores Puertas Adentro de radio ADN a las 20:00 hrs. Junto a Aldo Schiappacasse.