Representante de Fernando De Paul: “Está en una terna para ser el posible arquero de Pumas”

El principal puesto que busca reforzar Pumas UNAM es el del arquero, luego que su guardameta, Alfredo Saldívar, no tuviera una buena temporada y cometiera algunos errores que definieron partidos en su contra.

Varios nombres han sonado para sumarse al elenco azteca, desde Franco Armani, Raúl Gudiño, Sebastián Sosa, Marcos Díaz, Alejandro Duarte y en las últimas horas se sumó a esa lista el actual meta de Universidad de Chile, Fernando De Paul.

El representante del arquero, César Villegas, conversó con ADN Deportes, sobre la posibilidad que el jugador azul vaya a México.”Fernando De Paul está dentro de una terna para ser el posible arquero de Pumas, pero hasta el momento no se han contactado con nosotros desde México para hacer una oferta. La U es dueño del 50% de los derechos económicos y del 100% de los derechos federativos, entonces Universidad de Chile le tiene que llegar una oferta, tendrán que analizar su parte y después nos sentaremos a conversar”, comenzó diciendo.

El mánager fue enfático en asegurar que aún no hay nada cerrado con Pumas UNAM.”Está en la órbita de Pumas, pero no es solamente él, sino dos o tres arquero más que están en carpeta, por el momento son especulaciones y no hay nada concreto“.

Además, Villegas afirmó que De Paul está bien en el elenco universitario, pero sería un gran salto para él ir a tierras aztecas.”Fernando está cómodo y contento en la Universidad de Chile, es un club que le ha abierto sus puertas y hoy está jugando, se siente muy cómodo. Todos tenemos el sueño de seguir creciendo, es una oportunidad grande partir a México, sería un curriculum más en su carrera, se analizará en su momento, esperemos primero si es que llega una oferta concreta, por el momento no es tema con Fernando porque está feliz y cómodo con la U”, sentenció.

En Universidad de Chile no mirarían con buenos ojos la partida del arquero, primero porque el plan de la Dirigencia de Azul Azul para este 2020 sería no dejar partir a nadie para no desarmar el plantel, sobre todo en ese puesto en el que los azules a parte de De Paul, tiene a los jóvenes Cristóbal Campos y Nelson Espinoza.