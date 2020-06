Presidente del Sifup contra Marcelo Salas: No sabe lo que pasa en su club y menos en otras entidades

Gamadiel García conversó con Los Tenores sobre la delicada situación que atraviesan diversos clubes en medio de la crisis por el coronavirus.

El presidente del Sifup señaló que “aproximadamente el 50% de las instituciones están acogidas al seguro o con acuerdo entre las partes”.

De paso, el presidente del gremio criticó a Marcelo Salas, quien tuvo duras declaraciones sobre el uso de ingresos millonarios que recibió el Sifup desde el CDF. “Me encanta cuando la gente habla y no sabe de lo que está hablando. No saben lo que pasa en su institución y menos lo que pasa en otras entidades. Sería bueno que el señor Salas lea sobre el fondo de retiro. Nosotros podríamos aclarársela si es que va al sindicato. Me gustaría que el hiciera lo mismo con los tres millones del CDF a ver quién tiene cuentas claras”.

García señaló que el fondo de retiro (cuestionado por Salas) es abierto para todos los exfutbolistas que cumplan ciertas características. “No es que le corresponde a los más amigos. Se cobra en tres tramos distintos. Tiene que haberse retirado desde el torneo 201 6 en adelante. Debes tener 13 años de carrera. Estos montos son complementados con educación, una nivelación de hasta cuarto medio, educación financiera y proyectos para los futbolistas”.

“Gamagol” aseguró que la situación en la Segunda División Profesional tiene complicado directamente a tres clubes. “Son exactamente seis los equipos que están cumpliendo con los pagos acordados con sus jugadores. Pero hay clubes como General Velásquez, Vallenar y Linares que no han pagado nada. Nosotros como sindicato hemos respaldado a los jugadores”.