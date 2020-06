No tan convencidos: Históricos dudan ante posible llegada de Gustavo Quinteros a Colo-Colo

Gustavo Quinteros es uno de los nombres que interesa a la dirigencia de Colo-Colo para hacerse cargo del camarín albo durante la próxima temporada.

En ADN Deportes quisimos saber la opinión de jugadores históricos por una posible llegada del técnico argentino a la banca del cacique. Leonel Herrera (padre) rechazó la opción de Quinteros, pues aseguró que deben darle oportunidades a técnicos chilenos. “Los dirigentes de Colo-Colo están equivocados en su apreciación y en la elección del nuevo entrenador. Acá en Chile tienen gente para manejar ese puesto sin ningún problema, pero no le dan las oportunidades a los técnicos chilenos y no sé por qué siempre los ojos están mirando al extranjero y no se dan cuenta que en nuestro país hay directores técnicos que pueden rendir como ex jugadores de Colo-Colo. Hay varios Fernando Vergara, Alejandro Hisis, Jaime Vera, Jaime Pizarro, Miguel Ramírez, Nicolás Córdova y Claudio Borghi”.

Herrera aprovechó de criticar a Marcelo Espina por no tener técnicos nacionales. “Tienen que abrir bien los ojos, el responsable en la contratación del nuevo DT es Marcelo Espina y no se cuál es la razón de no tener un técnico nacional, que se cabreen de regalar plata por regalar hombre”.

Por otro lado, Gabriel Mendoza aseguró que Quinteros es una opción aceptable, sin embargo recalcó que existe diferencia entre lo que pueda ser el camarín albo y el de Universidad Católica. “El nombre de Gustavo Quinteros suena atractivo, porque además hizo buena campaña en Católica. Es un tipo profesional 100 por ciento, pero para mí el candidato es el Bichi Borghi. La UC es un equipo diferente a Colo-Colo como institución y quedó demostrado lo que pasó con Mario Salas. Gustavo tiene experiencia en selecciones, pero Colo-Colo es muy diferente. Ojalá llegara, pero Colo-Colo es muy diferente a Universidad Católica”.

De todas formas, el “Coca Mendoza” manifestó que deberá hacer una limpieza total de camarín. “Quinteros tendrá que hacer una renovación casi total del equipo, ya no será un camarín tan de peso pesado tan complicado. El cambio será rotundo y se percibe en el ambiente. Se va a descomprimir mucho los conflictos que han tenido en el último tiempo”.