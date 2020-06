Nicolás Córdova preocupado por el recambio en la selección: “Hoy no están a la altura”

Nicolás Córdova, exentrenador de Santiago Wanderers recordó su etapa en la selección sub 20 y tuvo conceptos críticos para el “bielsismo” en el fútbol local.

En conversación con ESPN, el chileno trajo a la memoria su primera etapa como técnico, cuando le tocó estar al mando de la Sub20 .”El contexto de la sub 20 en la que me desarrollé fue súper difícil. No teníamos jefe técnico, no había proyecto ni lugares donde entrenar. La federación se estaba cayendo por el tema de Sergio Jadue”.

Sobre el estilo ofensivo de Marcelo Bielsa, Córdova aseguró que ya no es viable con la “Roja”. “Lamentablemente los mismos jugadores que antes corrían kilómetros en tres días con gran intensidad, es difícil que lo logren hacer ahora porque ya no tienen 25 años. El famoso recambio hoy no está a la altura de lo que ellos son”.

Incluso, aseguró que hay que trabajar para formar una identidad propia de juego basada en la idiosincrasia. “No tenemos otro jugador en el Barcelona, o en Italia como Gary Medel. Queremos que los demás se pongan al nivel internacional y no todos lo tienen. De una vez por todas tenemos que generar un proyecto acorde a nuestra idiosincrasia, con nuestras formas”.