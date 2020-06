Faryd Mondragón: Le rogué a Rueda para que me trajera como entrenador de arqueros a Chile

Faryd Mondragón es recordado como un ídolo en el fútbol colombiano por su pasado en la selección cafetalera.

En conversación con ESPN, el exgolero confesó que le pidió a Reinaldo Rueda venir a trabajar a la “Roja” en su cuerpo técnico. “No sabe la cantidad de veces que le rogué a Reinaldo para que me trajera como entrenador de arqueros a la Selección Chilena, estaba dispuesto a irme. Pero, desafortunadamente él no quiso generar un impacto fuerte y negativo trayendo a todo su cuerpo técnico colombiano”.

El exarquero llenó de elogios a Alexis Sánchez, a quien confesó que admira por su trayectoria. “Yo como colombiano qué no daría por tener a un delantero como Alexis, y ustedes como chilenos qué darían por tener un jugador como James, entonces es muy de nuestra idiosincrasia. Somos muy duros y fuertes con los propios, y cuando no los tenemos nos hacen muchísima falta”.

Mondragón destacó ampliamente a lo largo de diversos clubes, sin embargo fue en el Galatasaray donde llegó a obtener mejores resultados.