Lucas Barrios renovó en Gimnasia y Esgrima de La Plata. “Diego quería que continúe en el club”

Lucas Barrios es recordado en el fútbol chileno por su exitoso paso en Colo-Colo donde logró campeonatos y ser el máximo goleador del mundo el año 2008.

El atacante jugó el último torneo por Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo dirigido por Diego Maradona. Pese a terminar contrato, el paraguayo conversó con Olé y confesó que renovó por expreso pedido de su técnico. “Diego quería que continúe, el club quería que continúe y yo también. Me adapto a la pandemia y a la situación que están viviendo los clubes, la verdad que es una situación complicada para todos”.

Sobre por qué no rindió como se esperaba en esta etapa, Barrios explicó su mala fortuna. “Tuve la mala suerte de lesionarme apenas llegué y después se paró el campeonato y no pude jugar. No me quería ir de esa manera. Quiero volver y jugar y hacerlo bien, así que me adapté a las condiciones que puso el club”.

El exgoleador del cuadro albo registra importantes pasos por clubes en su trayectoria, donde destaca el Borussia Dortmund, Zenit, Gremio, entre otros.