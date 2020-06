Ricardo Gareca elogió a la Roja y escogió a los dos jugadores que más le gustan del combinado chileno

Pese a que al mando de la selección peruana ha obtenido dos grandes triunfos en sus últimos dos enfrentamientos ante la Roja, Ricardo Gareca sólo tuvo palabras de elogio para el combinado criollo, asegurando que siempre los duelos ante los nacionales son difíciles.

En conversación con el CDF, el entrenador manifestó que “en Estados Unidos Chile hizo muchas pruebas con respecto a la habitual formación. En la Copa América, en tanto, Perú ganó bien. Se dio un resultado abultado, de todas maneras Chile nos complicó muchísimo. Tuvo situaciones de gol. El partido se podía dar de cualquier lado. También soy muy objetivo”.

Respecto a cómo Reinaldo Rueda ha liderado al conjunto criollo, Gareca sostuvo: “En todo proceso es difícil. Un entrenador que asume una selección y encima una selección que viene de procesos exitosos, con jugadores consolidados, con una manera de trabajar. Hay que darle tiempo. Vi un Chile totalmente protagonista, no perdió su esencia. Es cuestión de tiempo. Decirte virtudes o defectos en estos momentos no me corresponde“.

Finalmente, el DT de los incaicos escogió a los dos jugadores que más le gustan de la selección chilena. “Vidal (Arturo) es un jugador que reúne todas las facetas (…) Yo tuve la posibilidad de dirigirlo en Palmeiras a Valdivia (Jorge). Un jugador sensacional, con una técnica increíble. Desafortunadamente no pude dirigirlo mucho tiempo. Chile tiene una generación de jugadores muy talentosos”, cerró.