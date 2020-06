Entrenador del Barcelona realizó una particular comparación entre Lionel Messi y Michael Jordan

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, aprovechó de ver la serie “The Last Dance” durante la cuarentena, la cual relata la historia de Michael Jordan en los Chicago Bulls, y en ese contexto, aprovechó de comparar a la ex estrella de la NBA con la máxima figura de su club, el argentino Lionel Messi.

“Phil Jackson supongo que un día también llegó a un vestuario con jugadores de mucho talento. Yo llevo dos meses y unos días conviviendo con ellos“, comenzó diciendo en entrevista con la cadena Cope.

Respecto a las similitudes entre Messi y Jordan, afirmó: “En sus ganas de ganar claro que se igualan. Todos los que son muy buenos saben que pueden ganar y necesitan alimentarse de esta manera”.

Pese a lo anterior, Setién aseguró que también se diferencian en muchas cosas, debido a que por ejemplo nunca ha visto a la “Pulga” fumando habanos en camarines. “Fueron épocas diferentes. Cuando yo jugaba pasaba algo parecido, pero hoy los tiempos son otros“, indicó.

Finalmente, el DT se refirió al estado físico del mediocampista argentino. “Nadie sabe qué va a pasar jugando tantos partidos tan concentrados. Todo esto va a ser nuevo y no sabemos cómo vamos a responder. Sería normal que en algún momento descansara pero todos conocemos a este jugador y su capacidad para dosificarse”