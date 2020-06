Rodrigo Meléndez: “Claudio Borghi es la persona idónea para ser el técnico de Colo Colo”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el ex jugador de Colo Colo y actual director técnico de Deportes Colina, Rodrigo “Kalule” Meléndez, para conocer su visión de la contingencia y también proyectar el retorno del fútbol.

Como actual entrenador de Deportes Colina, Meléndez comentó de que manera se han mantenido los trabajos en un campeonato de la Segunda División profesional, que no alcanzó a comenzar: “En cuarentena, tomando los resguardos que tienen que haber en estos momentos, que estamos un poco complejo y en Colina trabajamos bajo la plataforma Zoom, nos reunimos de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a través del preparador físico Felipe Rodríguez le va entregando algunas pautas de ejercicio para que realicen en el espacio que tengan en sus casas”.

Sobre la idea de que el próximo 31 de julio vuelva el fútbol, el ex volante comentó que : “Hay que ver, pero seguramente de como vaya evolucionando esta pandemia, sin duda hay cosas mucho más importantes, más allá de que lo que todos queremos es reanudar, porque nos gusta, porque somos parte de esta disciplina pero en estos momentos hay cosas más importantes que resolver, que tiene que ver con los contagios”.

“Kalule” ha jugado y dirigido en varios equipos de la Segunda División profesional, es por eso que tiene una opinión bastante clara de la realidad de esa categoría: “Es una categoría que se le deja de lado y no deja de ser importante para todos, es una categoría donde muchos equipos de primera mandan a sus jugadores, porque la vida y el fútbol es así, hay jugadores que maduran antes, otros que maduran después, en todo aspecto, entonces es una categoría donde muchos de los equipos mandan a préstamo para tener un poco más de rodaje y sin embargo no le prestan la atención que debería tener esta categoría, un torneo parejo, muy disputado, muy bueno y creo también que se le debería dar importancia”.

En conversación con Aldo, el ex jugador de Quilmes en Argentina, recordó sus inicios en el fútbol como juvenil de Colo Colo: “Yo parto en las divisiones menores en Colo Colo, a los 11 años y a los 13 años me echaron, a lo mejor en ese momento no tenía las condiciones para poder estar en la institución y es parte de lo que nos toca vivir como futbolista, así que tuve ir a buscar otra oportunidad a otros equipos”.

Meléndez estuvo por varios años en la selección, en procesos que no quedaron marcado precisamente por el éxito: “Me tocó estar en la selección y luchar de buena manera desde el 2000 hasta el 2007 fui parte de la selección y como tu dices a lo mejor no con muy buenos resultados, en cuanto a clasificaciones o a las Copas América que me tocó jugar, pero creo que no nos guardamos nada, lamentablemente no nos alcanzó pero dejamos siempre lo mejor, de hecho las eliminatorias del 2006 llegamos ahí casi al repechaje”.

“En la era de Bielsa no alcancé a estar, desde que llegó no tuve posibilidad de ser parte de esa selección que nos entregó tantas alegrías”, agregó Meléndez.

Con una gran carrera en Colo Colo, el ex volante se refirió al conflicto que se vive actualmente en los albos entre el plantel y la dirigencia: “Cada uno va cuidando sus intereses, seguramente la parte del club cuidará los de ellos, los jugadores, como me tocó negociar un montón de veces, tratábamos de sacar el mejor provecho de acuerdo a lo que nosotros creíamos que merecíamos y eso sin duda, entre el tire y afloje a veces te pasa la cuenta, le pasó a David (Henríquez) que fue un gran capitán en esa era y es parte de estar involucrado y tomar uno el liderazgo de equipo, suele suceder y no debería porque aquí ambas partes deberían entender que cada cual siempre en las negociaciones va a tratar de sacar lo mejor posible”.

Finalmente entregó su candidato para la banca del cacique: “Eso es algo que le corresponde a los dirigentes, como gente encargada del club, siempre dije creo que en Colo Colo hay un técnico que obviamente fue muy exitoso y sin duda tiene las capacidades como para poder dirigir como es Claudio (Borghi), me parece que es una persona idónea, por la situación, por lo que él transmite, por lo que entrega, pero es como yo lo veo, después la dirigencia se encargará de buscar y decir ellos que es lo mejor.