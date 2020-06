Diario argentino sobre Mauricio Isla: “Es el refuerzo top con el que sueña Boca”

Mucho se ha rumoreado durante los últimos días que Mauricio Isla podría ser el próximo fichaje de Boca Juniors para la siguiente temporada. Incluso el chileno dijo que le seducía llegar al elenco xeneize y este lunes el medio El Clarín, lo calificó como “el refuerzo top con el que sueña Boca“.

“Isla queda con el pase en su poder porque finaliza su vínculo con el Fenerbahce de Turquía y entonces puede escuchar propuestas de todas partes del planeta. Lo que también se modificó del contexto global es la economía. Y Boca no hizo las ventas que pensaba en este mercado como para desembolsar un contrato por dos temporadas de un jugador de elite. Por eso hay cautela en Brandsen 805″, comienza diciendo el medio sobre el chileno.

En esa línea, añaden: “¿Qué está esperando Isla? Una propuesta firme de Europa, de equipos con competencia internacional y que puedan hacerle mantener un nivel para seguir perteneciendo a la Selección en un año de inicio de Eliminatorias y de Copa América. ¿Por qué puede seducirlo jugar en Boca? Porque la exigencia en el club es similar a la de un equipo de Europa y la cercanía con Santiago de Chile es clave: en el último año el futbolista fue padre y su mujer está desarrollando una carrera artística en el país trasandino, por lo que no ve mal retornar a Sudamérica. Eso sí: Boca no hará ninguna locura económica por tenerlo y no modificará la idea que tenía en enero con respecto a él; luego dependerá de la voluntad del futbolista”.

Sobre qué opina Miguel Ángel Russo, técnico del elenco argentino, indican: “Contar con Isla es una posibilidad que pocas veces se da y que adaptarlo a un estilo de juego como el de Boca es de lo más sencillo. No solo puede ser el lateral derecho (hoy ese sitio lo ocupa Julio Buffarini) sino que también puede ser volante por la derecha y eso liberar a Salvio para que sea delantero o bien que pase a jugar por la banda izquierda. Es lo de menos: contar con un jugador que supo ganarse un sitio en Udinese, Juventus y Olympique de Marsella no es para rechazar.