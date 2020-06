Arturo Vidal: Pueden hablar lo que quieran de mí, pero yo soy del pueblo

Arturo Vidal, seleccionado chileno lanzó una historia de Instagram en la que arremetió contra todos sus críticos y detractores.

El jugador del FC Barcelona publicó una fotografía de él jugando en el Bayern Munich con un mensaje apelando a su humilde pasado. “Ustedes pueden hablar y decir lo que quieran de mí, pero soy del pueblo, soy de uno de los barrios más pobres de Santiago y hoy puedo decir que lo que soy es gracias a la gente que se crió conmigo y vivió lo mismo que yo”.

Vidal agradeció el apoyo y respaldo que recibe constantemente de su círculo más cercano. “Gracias a ellos también, familia y amigos, y para los sin memoria, que quieren dejarme mal con el pueblo, que les importa más los colores que la igualdad en nuestro país. Por eso, yo dejo la vida en lo que hago, no soy de hablar, soy real y me he ganado todo a pulso”.

Vidal se encuentra de vuelta en las prácticas del FC Barcelona tras casi dos meses de para por el Covid-19 en España.