Hernán Caputto: “El tema de las contrataciones no es algo que prime”

Universidad de Chile continúa con las prácticas de manera remota a la espera que bajen los contagios de Covid-19 para que se levanten las cuarentenas en el Gran Santiago y así volver al Centro Deportivo Azul .

Para la Comisión retorno la fecha ideal para el regreso del fútbol es el 31 de julio. Sobre la posibilidad de la vuelta a la actividad, en conferencia de prensa, el entrenador de la U, Hernán Caputto, aseguró que hay que estar calmados.”Estamos atentos, siempre con un protocolo bien claro en lo que nosotros estamos haciendo y lo que se ha entregado no solo de la ANFP, sino de nuestro propio club. Tenemos que estar con tranquilidad y paciencia, eso es importante. No hay certeza del día del regreso, el equipo se mantiene muy bien, entrenando con muchas expectativas de la vuelta y con salud”.

Antes de que se parara el fútbol, Universidad de Chile tenía lesionados a Fernando Cordero y Jean Beausejour. El técnico aseguró que algo favorable de la cuarentena es que ya están recuperados.”Pasó bastante tiempo y ha favorecido en los jugadores que no teníamos a disposición en ese momento principalmente era Fernando y Jean, están entrenando en óptimas condiciones y creo que eso es muy bueno, nos ayuda muchísimo al ánimo”.

Al ser consultado por la manera negativa en que afectará la pandemia para próximas contrataciones, Caputto aseguró que eso no es prioridad.”Vemos mucho lo inmediato, seguramente a todos nos va a influir lo que está pasando. El tema de las contrataciones no es algo que prime, primero porque estoy muy conforme con el plantel y después porque han habido ciertos temas económicos que son más importantes. No hay necesidad urgente“.

En ese mismo tema, al ser consultado por los futbolistas que han manifestado ganas de ver a Universidad de Chile como Marcelo Díaz, el DT enfatizó en que no es el momento.”Nuestra prioridad es volver a los entrenamientos, después veremos todo lo que pueda acontecer, cosas a futuro es más difícil poder verlo. Nos acercamos mucho lo que es la realidad a cómo afrontarlo y después veremos cosas al futuro. Los jugadores por venir o que tienen intención de venir yo creo que se va a conversar en su debido momento. Hoy no es lo que prioriza”.

Finalmente, sobre la situación de Gabriel Torres, cuyo préstamo termina a mitad de año, Caputto aseguró que está al tanto que Independiente del Valle quiere al panameño por seis meses más. “No es un tema que hemos conversados. Estamos atentos a lo que sucede. Está la posibilidad de su continuidad, pero no es un tema que haya pedido. Si el club tiene la necesidad lo verá, estoy conforme con lo que venía haciendo el equipo y con los delanteros. Es un jugador que es del club y tiene condiciones muy importantes, el entrenador de Independiente del Valle le sacó rendimiento y es un jugador muy interesante, por algo el club invirtió en su pase”, sentenció.