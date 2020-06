Miguel Ramírez y la posibilidad de volver a entrenar: “Primero está la salud y la vida”

Pese a estar en cuarentena en la Región Metropolitana, el técnico de Santiago Wanderers, Miguel Ramírez sigue muy de cerca lo que ocurre en la Región de Valparaíso con la pandemia por el Covid-19 y se sumó a las peticiones de cuarentena para la ciudad puerto y sus alrededores: “Eso es lo que todos esperamos; en el puerto parecen días normales”.

Como técnico del decano del fútbol chileno, el ex jugador de Colo Colo hizo la comparación del retorno a los entrenamientos en Europa, con lo que puede pasar en nuestro país, “ellos volvieron un mes después del peak en contagios y nosotros aún no llegamos. Veo complejo y no hemos pensado en una vuelta y más aún con los números de contagiados en la Quinta Región”.

También tuvo palabras para la decisión tomada por Huachipato, de volver a los entrenamientos: “Cada uno toma sus determinaciones. Yo no voy a exponer a los jugadores y sus familias. Para que arriesgarse, primero está la salud y la vida”.

Finalmente, Miguel Ramírez le entregó un mensaje a su hija quién se desempeña como enfermera en la Clínica Las Condes: “A mi me preocupa que ella se contagie. Ella me cuenta el día a día y ha tenido personas que han fallecido y no han aguantado la situación. Por eso no voy a volver a entrenar hasta no contar con todas las condiciones”.