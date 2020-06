Luis Casanova: Yo vivía en una burbuja, se reventó cuando me lesioné e incluso pensé dejar el fútbol

Universidad de Chile continúa entrenando de manera remota, mientras se espera que bajen los contagios en la Región Metropolitana para volver a las prácticas presenciales.

Luis Casanova conversó con Los Tenores sobre su presente en el club y las lecciones que ha aprendido en su carrera. El defensor comenzó comentando cómo ha vivido la cuarentena en esta pandemia.”Estoy en Rancagua, es complicado porque uno está acostumbrado a ir a entrenar a una cancha, seguimos trabajando todas las mañanas con mis compañeros”.

El zaguero aseguró que aún no están pensando en realizar las prácticas de manera presencial.”Lo de la “U” se está viendo, depende del tema de la cuarentena, no podemos arriesgar entrenamientos sin que eso se haya habilitado“.

Casanova también comentó sus objetivos para cuando retorne en el fútbol.”Reconocí varias veces que me equivoqué que a lo mejor no me alimentaba bien, no descansaba lo que tenía que descansar, llevo dos años pensando distinto, es un momento preciso en mi carrera para demostrar lo que puedo llegar a ser, tratar de llegar de hacer lo mejor posible, porque el campeonato va a ser muy dinámico. Debo ir paso a paso, ver si puedo jugar en la U y ver si se da una opción afuera“.

Finalmente, el jugador de Universidad de Chile hizo una autocrítica sobre por qué su carrera se estancó en un momento.”Yo empecé a jugar a los 17 años, no digo que fue fácil mi principio de carrera pero se me dio rápido, yo vivía en una burbuja y en un momento se reventó la burbuja, tuve una lesión grave y pensé en dejar de jugar, me chocó mucho porque perdí todo lo que tenía”, comenzó asegurando.

“Me empecé a dar cuenta lo que estaba perdiendo. Me puse las pilas, empecé a entrenar en las tardes, en Temuco creo que los últimos dos años fueron muy buenos, creo que me siento mucho más maduro para enfrentar esta situación, sé donde estoy parado, lo que quiero. Estoy en Universidad de Chile, un equipo grande y queremos salir campeón“, sentenció Casanova.