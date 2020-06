La historia del primer tenista chileno que volvió a la actividad

Por Carlos Madariaga.

La International Tennis Series es el circuito que se desarrolla en algunas ciudades de Estados Unidos. Duelos de exhibición con sets más cortos y que ha contado con una amplia cantidad y calidad de jugadores. En ese contexto, apareció, era que no, un representante de nuestro país. Se trata de Jaime Bueno, tenista chileno radicado en Florida. Sin ranking ATP y abocado a su labor de entrenador de jugadores en formación, ¿cómo terminó Bueno inscrito en estas instancias?

“Fue algo muy inesperado. Yo estoy trabajando en mi academia en West Palm Beach (ITA Tennis Academy) y tengo un grupo de niños de alto rendimiento. Supe de estos torneos y me llegó una invitación del organizador, Harry Cisma, que vive en Nueva York. Me invitaron al torneo, fui un día, jugué, me vieron y me dejaron invitado para los próximos torneos. Agarré la oportunidad e intenté meter un par de mis jugadores y fuimos todos“, comienza diciendo en diálogo con ADN TOP KIA.

La foja de Jaime Bueno en estos partidos de exhibición quedó con 7 triunfos y 14 derrotas. Nada mal para quien hizo carrera con el tenis a nivel universitario en Norteamérica, donde con la University of Saint Leo llegó a las finales de los Nacionales de dicho país. “La experiencia de jugar estos torneos fue muy buena. Jugué con jugadores increíblemente buenos, como el italiano Paolo Lorenzi, el uzbeko Dimitry Popko, que está 160 del ranking, un chico de Estados Unidos llamado Ulises Blanch, que está 200. Perdi esos tres partiditos, pero un par lo llevé al tie break. Me dice que estoy a buen nivel y eso me mantiene feliz. Como coach es importante tener un buen nivel para que tus jugadores tengan confianza al momento que tu les expliques cosas. Lo hago por diversión, porque me encanta, y ahora mi enfoque está en mejorar como coach dia a dia”.

Con Cristián Garín, Nicolás Jarry y Tomás Barrios en cuarentena en Chile, y Alejandro Tabilo recién integrándose al circuito de exhibiciones norteamericano este fin de semana, Jaime Bueno es el primer tenista chileno en actividad tras la paralización del ATP Tour. “No me preocupé de que era el único chileno compitiendo, sino como una oportunidad para divertirme y jugar partidos de alto rendimiento. Aunque soy entrenador, me sigue gustando mucho. Ahora que me lo dices se siente bien, pero igual me gustaría ver a los chicos en acción, a Garin, Jarry, Tabilo, Barrios, que ellos son los que van a hacer algo por Chile. Yo estoy retirado. Si yo hago algo por el país va a ser sacar jugadores para que lleguen al alto rendimiento y los acompañen en el ATP”, se sincera Bueno.

Su avance en la carrera se vió truncado por una lesión en la mano izquierda a sus 18 años. Hoy es entrenador y no tiene en vista volver a intentar una carrera tenistica, la cual descartó para no perder la visa de trabajo. De todas formas, la experiencia de disputar estos duelos amistosos nos permite entender cómo es que se puede jugar tenis en tiempos de coronavirus. “Están con un protocolo de cuarentena. Cada uno tiene su tarro de pelotas con sus iniciales. Solo puedes tocar con la mano las pelotas con tus iniciales. Tenemos jueces de silla, un árbitro por partido. Se juega un partido a la vez, de 8 de la mañana a 8 de la noche. No aceptan público. Cada jugador solo puede llevar una persona, generalmente el entrenador. Tu llevas tu agua. No puedes darte la mano al final ni con el referi, lo menos contacto posible. Cada uno con su tarrito de pelotas, sin pasadores y sin público”.

¿Y en ese contexto de revueltas sociales y expansión del Covid 19, se ven opciones de un desarrollo “normal” del tenis profesional en Estados Unidos? “Veo a la gente con muchas ganas de volver a la cancha. La USTA quiere jugar torneos a mediados de julio, con los protocolos que antes mencioné. Hay torneos en Atlanta, Orlando, Arkansas y otros lados. Quizá de a poco le vayan poniendo más seriedad, con premios en dinero. Muchos tenistas están viajando solo para disputar estos campeonatos”, cierra Jaime Bueno, quién llegara a ser top 25 del escalafón ITF en 2012, año donde sumó sus únicos puntos para el ranking ATP.