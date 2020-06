Sacerdote chileno reveló que Marcelo Bielsa lo llamó para saber cómo estaba el país por la pandemia de coronavirus

El sacerdote chileno, Felipe Berríos, quien se hizo muy amigo de Marcelo Bielsa cuando él dirigía a la Roja, reveló que recibió hace unos días un llamado del rosarino para preguntarle cómo estaba nuestro país con la pandemia por coronavirus.

En una entrevista con el programa Conversando en Casa del periodista Nelson Osses, el cura indicó: “Bielsa para mí es un amigo muy cercano. Nos comunicamos de vez en cuando. El es malo para lo tecnológico, pero mantenemos mucho contacto. De hecho hace unos días me llamó preocupado por Chile, por lo que estaba pasando”.

En esa línea, Berríos manifestó que Bielsa “es una persona tan valiosa humanamente, con una delicadeza, una sencillez… Conocí a su señora, y un día se apareció sin avisar a una graduación en Antofagasta. No me imagina que se haría un viaje de Rosario a Santiago, y de Santiago hasta acá. Son esos gestos de Marcelo”, recordó el cura chileno que no lo conocía y terminó siendo amigo de Bielsa.