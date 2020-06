Dituro es claro: “Para competir necesitamos al menos seis meses de preparación”

El golero de Universidad Católica, Matías Dituro, conversó este miércoles con el CDF sobre cómo afrontan los entrenamientos durante la pandemia por coronavirus que se vive en el mundo, asegurando que se necesitan muchos días para volver a estar preparados para competir.

“Hemos estado trabajando para cuando nos toque volver a los entrenamientos hacerlo de la mejor manera, pero para competir necesitamos al menos seis semanas de preparación, quizás ocho, pero seis como mínimo”, aseguró el meta.

En esa línea, añadió que “yo creo que para agosto ya estaré listo para jugar. Ahora estoy corriendo más intenso, y desde la otra probablemente tendrá más trabajos de movilidad específica de arquero. De ahí ojalá entrenar normal”.

¿Posibilidad en la Roja? “Es lindo que te nombren como posibilidad en la Selección Chilena, pero siendo realista es muy difícil. No puedo proyectarme de acá a dos años más, que es lo que me falta para la nacionalización, pero es algo que no me planeo ni en corto ni largo plazo”, cerró Dituro.