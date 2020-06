Pablo Milad: Estoy seguro que puedo poner al fútbol en el lugar de excelencia que merece

Pablo Milad anunció durante esta jornada su renuncia a la Intendencia de la región del Maule a raíz de su candidatura a la ANFP.

En un comunicado, el expresidente de Curicó Unido aseguró que su pasión por el fútbol lo llamó a tomar la decisión. “He decidido dar un paso al costado de esta hermosa etapa que me ha marcado. Esta pasión me llama para que volvamos a reencontrarnos, porque mi querido fútbol se ha visto muy afectado. Estoy seguro que puedo aportar de manera importante a que vuelva a levantar, destinando todos mis esfuerzos, experiencia y trabajo para poner al fútbol en el lugar de excelencia que se merece”.

De todas formas, recalcó que en la Intendencia dejó un muy buen equipo armado. “He cumplido una etapa como intendente. Muchos podrán criticarme, pero les digo que no me juzguen, porque dejé un equipo muy bien armado”.

La carrera por la presidencia de la ANFP hasta el momento está liderada por Pablo Milad y Lorenzo Antillo, presidente del Audax Italiano.