Claudio Borghi explica por qué no le convence el fútbol alemán

Pese a las semanas de encierro, Claudio Borghi no logra acostumbrarse. El técnico e ídolo de Colo Colo y otros tantos clubes se sinceró con Aldo Schiappacasse acerca de los traumas que le ha causado la pandemia. “Lo que más extraño es la libertad de salir”, dice a instantes de iniciar la conversación.

Desacomodado ante la incertidumbre reinante, el ex volante admite tener miedo. Para distraerse, ha buscado reforzar sus vínculos familiares, atiende a estudiantes de periodismo, y busca series que le permitan ocupar el tiempo a falta de fútbol. Sobre lo mismo, señala que le cuesta seguir la Bundesliga: “Los partidos me parecen más entrenamientos que partidos en serio. Al no tener público no me convencen, pero sé que tendremos que acostumbrarnos”, se resigna.

Un capítulo aparte fue el cuestionamiento que hizo Borghi a “El último Baile”, la serie de Netflix que revela detalles desconocidos de los Chicago Bulls en la era de Michael Jordan.

La entrevista completa a Claudio Borghi puedes escucharla a las 20:00 horas en Los Tenores Puertas Adentro de ADN junto a Aldo Schiappacasse.