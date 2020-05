Jorge Vázquez y su paso por la UC: “Nos hicieron sentir como si fuera nuestra casa”

En nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó sobre la contingencia y algunos recuerdos futboleros, con el ex mediocampista de Universidad Católica, el argentino Jorge Gabriel Vázquez.

“El Gallego”, como era conocido, está en Argentina pasando la cuarentena por el Covid-19: “En Córdoba, estoy a unos 250 km de la ciudad de Córdoba, en un pueblo de 7 mil habitantes. estoy trabajando acá como técnico de fútbol en la liga del interior, gracias a dios bien, pero difícil porque llevamos aproximadamente 68 días y se hace bastante complejo desde el punto de vista del encierro”.

Integrante del plantel de Universidad Católica en entre 1993 y 1994, recuerdó con mucha nostalgia su paso por la UC: “La gente se sintió identificada por la manera de jugar que tenía el equipo, yo y los muchachos, Pipo, Ricardo, Sergio, Almada, yo creo que la Católica nos hicieron sentir como si fuera nuestra casa, se hizo una unión muy fuerte de la gente con el equipo”.

Vázquez fue dirigido por Manuel Pellegrini, quién vivía una nueva experiencia como técnico en el fútbol chileno. El trasandino tiene grandes recuerdos del “Ingeniero”: “Yo noté y vi en él un técnico extraordinario, por la manera que tenía de trabajar, por la manera que tenía de hacer entender lo que él pensaba y en ese tiempo Manuel era bastante criticado por un sector de la prensa y él siempre machaco y después se nos quedó ahí el campeonato, en nuestra cabeza con mucho dolor, porque realmente nos merecíamos ser campeón”.

En 1994, Universidad Católica no se pudo quedar con el título, algo que todavía recuerda el volante: “Fue un robo, porque pasaron cosas raras, extrañas, la U tenía un gran equipo, pero creo que nosotros estábamos mejor, lo habíamos demostrado, pero pasaron cosas en el año donde perdimos algunos puntos, nos echaron algunos jugadores importantes y nos sentimos muy perjudicados”.

Actualmente se desempeña como entrenador en Córdoba y no descartó llegar en algún momento a dirigir en el fútbol chileno: “Si, la verdad que si, yo hace 12 años que dirijo en el interior de Córdoba y ¿por que en el interior? de acá salen casi el 85% de los jugadores del fútbol argentino salen de acá, me gusta mucho la formación, así que por suerte han sido años muy lindos de trabajo. Muchas veces a uno le gustaría cambiar de aire y ya hace 6 meses me está manejando un representante que quiere llevarme afuera porque dice que doy la talla”.

Repasa la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Jorge Vázquez en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.