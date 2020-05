Excompañero de equipo reveló que Charles Aránguiz hizo inferiores en Colo Colo, pero se fue por culpa de un DT

Era una historia desconocida, hasta este miércoles. Bruno Romo, exjugador de Colo Colo y canterano de los albos, reveló que Charles Aránguiz llegó a Macul para formar sus primeras armas futbolísticas, pero se terminó yendo por problemas con un entrenador.

El actual jugador del Club Juárez de México contó que “con nosotros estaba Charles (Aránguiz) y jugaba de contención. El mismo técnico que a mi no me hacía jugar le dijo que iba a jugar de lateral derecho. Uno ve a Charles muy callado, pero tiene esa personalidad de que no se queda con nadie y le dice que ‘no, yo juego de contención‘”, partió contando el exalbo en conversación con Redgol.

“El DT le dice ‘no, pero yo soy el técnico, vas a jugar de lateral‘. Y Charles le dice, ‘si yo no juego de contención, no juego‘, y el técnico respondió ‘bueno, si no juegas de lateral, te vas‘. Y Charles agarró sus cosas y se fue“, agregó Romo sobre lo sucedido con Aránguiz.

Para colmo, Romo contó que un tiempo después “jugábamos contra Cobreloa y estaba Charles Mariano en la contención. Nos dio un baile y el entrenador de nosotros se agarraba la cabeza”, cerró.