Cristopher Toselli: “Mi principal objetivo es pelear la titularidad al máximo”

En medio de los entrenamientos de manera remota por la pandemia del coronavirus, Universidad Católica oficializó la renovación de Cristopher Toselli hasta el 2021, un vinculo que se esperaba entre los hinchas de la UC luego de la extensión de contrato de José Pedro Fuenzalida, otros de los referentes del camarín cruzado.

El portero de la UC, comentó su extensión de vínculo con el cuadro de la franja, manifestando que, “estoy muy contento por extender el vinculo hasta fines del próximo año, se venia conversando hace un tiempo, las conversaciones fueron muy fáciles, llevo tanto tiempo en el club que fueron muy buenas y estoy muy contento de poder seguir entregándome a esta institución que me ha dado todo y quiero seguir logrando cosas”.

De todas formas el portero formado en el cuadro pre cordillerano avisó que espera pelear la titularidad con Matías Dituro: “Durante este año y medio que me queda quiero dar lo máximo, quiero jugar, quiero pelear la titularidad, quiero que el club siga consiguiendo logros deportivos, queremos el tricampeonato, seguir avanzando en la Copa Libertadores. Mi principal objetivo es pelear la titularidad al máximo y de ahí vamos a ir viendo paso a paso”.

A pesar de su renovación, a sus 31 años, el seleccionado chileno no se cierra a una posibilidad de partir al extranjero, donde ya tuvo una aventura, específicamente en el fútbol mexicano: “Me hubiese encantado quedarme afuera, encontré la liga mexicana muy entretenida, muy exigente, pero por algo pasan las cosas, no estuve en el nivel que me hubiese gustado pero no me cierro a nada, siento que estoy en una muy buena edad, hoy mi presente es Católica, pero lo que venga para más adelante no sabría decirte, si llega una oportunidad de afuera, se revisará, se tomará en cuenta, no me cierro absolutamente a nada”.