Fernando Astengo sobre Reinaldo Rueda: Me decepcionó un poco, porque veo a un tipo con poco liderazgo

El ex jugador y entrenador, Fernando Astengo, en conversación con Los Tenores Puertas Adentro, comentó cómo ha estado viviendo la cuarentena, tuvo palabras para el conflicto económico que tienen divididos a los directivos de Blanco y Negro con el plantel de Colo Colo. Además, analizó las posibilidad que tiene la Selección Chilena de ir al Mundial de Catar en 2022.

El “León” tuvo solamente una experiencia en el extranjero cuando fue futbolista y fue entre 1987-1989 en Gremio. El ex defensor comenzó la entrevista lamentando la situación que viven en Brasil por el Covid-19, donde superaron los 25 mil fallecidos.”Es un tema que he estado siguiendo, porque viví allá y tengo mucha gente conocida. Lamento profundamente las decisiones que ha tomado el presidente Bolsonaro, porque lo ha tomado con una liviandad increíble y hace creer a la gente que es un simple resfriado y esto es una pandemia que te lleva a morir. El mensaje del presidente ha sido nefasto, no se lo ha tomado como corresponde y la gente se está muriendo. Brasil lo está pasando muy mal y no hay ninguna reacción del líder político“.

En lo futbolístico, Astengo comentó su visión sobre el actual entrenador de la Selección Chilena, Reinaldo Rueda.”La sensación que uno tenía en relación a Rueda por su recorrido en el fútbol, nos daba la sensación que estábamos ante un entrenador importante. La verdad que me decepcionó un poco, porque empecé a conocer a un tipo con poco carácter y poco liderazgo. No pudo solucionar nunca el tema de Bravo con Vidal, empezó a probar jugadores pero a veces los hacía entrar dos minutos o no jugaban”, comenzó explicando.

“Ha sido bien disperso el proceso que ha tenido, no se ha visto un liderazgo fuerte. Yo miro con cierta duda que Chile pueda clasificar al próximo Mundial, porque te da la sensación que los mismos jugadores no le creen mucho”, afirmó el ex futbolista.

El “León” jugó y fue campeón en Colo Colo en 1986. El ex defensor tuvo palabras para el conflicto económico que tiene la dirigencia de Blanco y Negro con el plantel.”Es bastante complejo el tema, porque obviamente cuando se habla de dinero siempre salen heridos, la situación parte de quienes están negociando. Creo que Harold Mayne Nicholls no es la persona indicada, porque viene llegando hace muy poco en Colo Colo y no es una persona que sea del agrado de los jugadores y de ahí parte mal la cosa. Es lamentable porque es un tema que pasa y pasa el tiempo y no hay una solución clara”.

Finalmente, Astengo, quien fue entrenador de los albos en 2008, también recordó que la final de ese año que perdieron con Everton, estuvo manchada por temas de dinero.”La noche anterior al partido me llamó Arturo Sanhueza y nos juntamos con los directivos en una oficina y ahí nos dijeron que no habían solucionado el tema de los premios. Les dije que no podía pasar y que esto iba a generar problemas. Efectivamente fue así. No les gustó el bus, no les gustó las camas, el hotel, la comida, incluso escuché a un jugador que dijo que si llegábamos a salir campeones el llamado era no ir a la cena. El ambiente estaba contaminado por un tema de plata, en el partido fue un grupo de zombies corriendo detrás de la pelota, no jugamos ni cerca de lo que veníamos jugando”, sentenció.