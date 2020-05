Tomás Asta-Buruaga: “Mi objetivo personal es que se haga efectiva la opción de compra”

Universidad Católica ha mantenido los entrenamientos de manera virtual durante estas semanas a la espera de lo que dispongan las autoridades con respecto a los trabajos presenciales y asi retomar poco a poco el fútbol.

El defensor el cuadro cruzado, Tomás Asta-Buruaga se refirió a los trabajos fisicos a distancia que han mantenido, en los cuales el cuerpo técnico ha estado muy encima de cada jugador: “El Cuerpo Técnico ha estado muy presente desde que comenzó todo esto. Esta semana más aún. Siempre estamos teniendo charlas con ellos. Siempre nos está mostrando vídeos para cuando esto vuelva a la normalidad regresar sabiendo lo que vamos a hacer, lo que ellos nos plantean y ejecutarlo de la mejor manera”.

El ex jugador de Deportes Antofagasta ha tenido que adaptar su departamento para poder seguir cumpliendo con los entrenamientos que le indica el cuerpo técnico: “Bajé muchas cosas a la bodega, toda la terraza es un gimnasio, así que bien, ahí puedo hacer los ejercicios que me dio el cuerpo técnico, así que adaptándose a todo lo que está pasando, me las arreglé y lo solucioné”.

Asta-Buruaga llegó este año al cuadro cruzado luego de un préstamo con opción de compra a fin de año. Con todo lo ocurrido y la suspensión del fútbol, el zaguero no ha podido demostrar en cancha sus ganas de seguir en la UC, aunque espera que de todas formas se pueda concretar su continuidad: “Mi objetivo personal es que se haga efectiva la opción de compra, consolidarme en el club y después dar un salto y seguir creciendo como jugador. Vivo el día a día, entrenando en casa y demostrándole al cuerpo técnico que me estoy matando en los entrenamientos”.

El actual campeón chileno mantendrá sus entrenamientos con el objetivo de volver de la mejor manera, cuando las autoridades los estimen conveniente.