Luis Núñez desde la cárcel: “Soy inocente, por una mentira me encuentro en este lugar injustamente”

El ex delantero de Universidad Católica, Luis Núñez, reapareció para referirse a los últimos conflictos en los cuales se ha visto involucrados y por los cuales fue detenido en febrero de este año en Bolivia, arrastrando cargos por homicidio y lesiones.

En conversación con el programa Hola Chile de La Red, el ex futbolista, desde la cárcel, se refirió a los hechos que se le acusan, alegando inocencia: “En este momento estoy ocupando los minutos que me dan con mi familia para poder dar esta entrevista ya que gendarmeria no se ha pronunciado con los permisos para poder hacer una entrevista y poder contar mi verdad, de que soy inocente, que por una mentira me encuentro en este lugar injustamente, ya llevo 4 meses presos, yo lo único que pido a la justicia es que me hagan un juicio no basado en mentiras, que sea un juicio netamente legal”.

Núñez fue detenido en Bolivia después de pasar varios meses profugo de la justicia. El ex atacante se refirió a su captura en el país altiplanico: “A Bolivia me fui no por decisión mía, fue por decisión de la familia que se me estaba acusando de algo que no era y que llevo 4 meses preso siendo inocente y ya estoy cansado, realmente estoy cansado”.

Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Alta Seguridad, donde pasa los días en medio de la pandemia por el Covid-19: “Mis días en la cárcel son complicados netamente porque estamos 21 horas encerrados, con 2 o 3 horas de patio, súper complicado por el tema de la pandemia, no tenemos comunicación con nuestras familias, solamente nos dan 10 minutos, 2 veces a la semana para poder hablar con nuestras familias”.