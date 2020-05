Dirección del Trabajo afirmó que continúan las negociaciones entre el plantel de Colo Colo y Blanco y Negro

Esteban Paredes no asistió a la Comisión de Deportes y Recreación, porque según explicó la diputada Marisela Santibáñez, existía la posibilidad que saliera humo blanco en el conflicto económico que tiene distanciado a los futbolistas de Colo Colo y la dirigencia de Blanco y Negro.

Esta sesión extraordinaria se realizó con el objetivo de analizar la situación contractual de los jugadores de fútbol en contexto de la pandemia del coronavirus.

La Directora Nacional del Trabajo, Camila Jordán, aseguró que hasta ahora han tenido cuatro experiencias con clubes: Deportes Temuco, Cobreloa, Huachipato y Colo Colo. Sobre la situación de los albos, aseguró que aún no está cerrada.”En el caso de Colo Colo, la denuncia formulada tenía que ver con el no pago de remuneraciones, el no tocar el trabajo convenido y llevar a cabo la fiscalización por incumplimiento de la norma, que no se ha realizado porque se encuentra pendiente el proceso de medicación. De hecho mañana habría una nueva gestión entre las partes, así es que es un proceso que está abierto y pendiente“.

Con respecto a los otros casos que han tenido, Jordán explicó los distintos escenarios que han tenido que ver. “Deportes Temuco no aceptó la mediación, por lo que el 18 de mayo se activó una fiscalización por no pago de remuneraciones, no tocar trabajo convenido y que se lleve una fiscalización que tiene que ver con la verificación del cumplimiento de la norma”, comenzó diciendo.

“Cobreloa, luego del proceso de mediación y existiendo una denuncia sobre las mismas materias, el día 11 de mayo las partes llegaron a acuerdo y este involucra a 26 trabajadores, miembro del plantel de jugadores. En el caso de Huachipato no existió denuncia previa, pero sí las partes el 6 de mayo solicitaron una medicación en conjunto a la dirección del trabajo y las mismas partes desistieron de la misma el 15 de mayo”, sentenció.



En la comisión también estuvo presente la Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, quien afirmó que hay que estudiar cada situación de los clubes para tomar una determinación.”¿Quiénes se pueden acoger a la ley? Aquellos que se vean afectados por la pandemia. Aquí va a haber una situación que es caso a caso, porque la realidad de los ingresos y los gastos de cada club son absolutamente distintos, por lo tanto la situación que se puede justificar en una determinada situación puede ser que no se justifique en la otra”.

Además, la Secretaria de Estado resaltó la importancia de la Ley de Protección al Empleo.”Aquí lo principal es que esta ley buscó proteger al trabajador en cuanto a sus ingresos, en cuanto a su protección en materia de seguridad social y en cuanto a su puesto de trabajo, estos principios son los que tienen que regir”, sentenció.



En la sesión también participaron el presidente del Sifup, Gamadiel García y la presidenta de la Anjuff, Tess Strellnauer. Además de Esteban Paredes, se ausentaron la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez y el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno.