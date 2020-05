Investigador del FIFA Gate sobre Jadue: “Tiene personalidad compleja, y con un carácter muy fuerte y dominante”

A poco menos de 10 días para que se estrene la serie sobre Sergio Jadue, algunos conocedores del tema continúan elaborando sus comentarios respecto a la producción que mostrará cómo el expresidente de la ANFP llegó a la cima del poder del fútbol sudamericano en medio del comentado casos “FIFAGate”.

Uno de ellos fue el periodista estadounidense Ken Besinger, quien fue uno de los artífices de la investigación contra los exdirigentes de la Conmebol y de la FIFA, destapando gran parte de los casos de corrupción en el ente rector del fútbol mundial.

“Tengo muchas ganas de verla, y quiero ver qué tan fiel a la verdad es la serie. Sabía de su existencia y no niego que me hubiese gustado participar en una producción así, porque conozco bien el caso como autor de un libro relacionado”, comentó a Las Últimas Noticias.

Sobre la temática de la serie, Besinger aseveró que: “me parece que el enfoque de la serie es muy fuerte sobre Sergio Jadue, entonces me interesa ver si ese enfoque genera un interés internacional sobre su figura. Uno imagina, obviamente que en Chile hay mucho interés por el estreno, pero hay que qué ocurre en el resto del mundo con un personaje que no es tan conocido”, dijo.

“Jadue es un personaje muy icónico. Alguien difícil de aguantar, con una personalidad compleja, y con un carácter muy fuerte y dominante. No tiene el perfil internacional de Julio Grondona o Ricardo Texeira, pero sabemos también que las mejores historias a veces no están relacionadas con el más conocido y por lo que he visto de Jadue tiene potencial por ciertas excentricidades que fue adoptando a medida que tenía más poder”, complementó sobre el polémico exmandamás del fútbol chileno.