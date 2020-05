Liberan trailer de “El Presidente” la serie sobre Sergio Jadue y el escándalo del “FIFA Gate”

Este miércoles se reveló el trailer oficial de la serie “El Presidente” de la plataforma Amazon Original, la cual contará la historia del ascenso al poder y posterior caso de corrupción de Sergio Jadue y su relación con el denominado caso “FIFA Gate“.

Desde la plataforma indicaron que la serie estará disponible a partir del próximo viernes 5 de junio del presente año a través de Prime Video: “la serie explora el escándalo deportivo que conmocionó al mundo, a través de la historia de Sergio Jadue“, indicaron.

La serie contará con ocho capítulos de una hora de duración y cuenta con la actuación Karla Souza (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) y Paulina Gaitán (Diablo Guardian), entre otros.

“El Presidente” cuenta con la dirección de Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie), Gabriel Díaz (Bala Loca) y el director y guionista ganador del Oscar, Armando Bo (Birdman), además de ser producida por Fabula, la compañía productora ganadora del Oscar liderada por Pablo y Juan de Dios Larraín.