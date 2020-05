Diego Rubio confesó porqué se fue tan joven de Colo-Colo: No sentí la confianza para seguir en el club

Diego Rubio, delantero del Colorado Rapids de la MLS conversó sobre su pasado en el fútbol chileno y cómo ha trabajado para alcanzar regularidad en el fútbol de Estados Unidos.

En diálogo con De Fútbol Se Habla Así de DirecTV confesó porqué decidió partir de Colo-Colo a tan corta edad. “Yo elegí ir a Sporting de Lisboa por el proyecto. En Colo-Colo en ese momento ficharon a tres delanteros, creo que no sentí la confianza para seguir en Colo-Colo”.

El atacante asegura que ha fortalecido mucho más sus jornadas de entrenamientos, con la intención de seguir mejorando con el paso de los años. “Lo que más he mejorado es el tema mental. He aprendido mucho. He tenido oportunidades en cada club que he defendido. Hoy no sólo entreno, sino que me quedó después de la práctica para seguir mejorando”.

Sobre una posibilidad en la “Roja”, asegura que lo más importante es tener continuidad en su club. “Lo más importante para estar en la selección es jugar en el club. Eso es lo principal. Todos sabemos la expectativa de la selección, hay que rendir. Hoy hay una presión mayor, Chile es bicampeón”