Matías Rodríguez: No sé si me retire cuando termine mi contrato con la U

Matías Rodríguez, histórico jugador de Universidad de Chile y miembro del actual plantel conversó con Los Tenores.

Sobre la posible llegada de Mauricio Isla y Marcelo Díaz, el “Mati” aseguró que los espera con los brazos abiertos. “Lo vengo diciendo hace rato, contar con esos nombres es muy importante. Esperemos que en algún momento lleguen. Marcaron historia en Chile“.

Sobre la temporada pasada, Rodríguez asegura que fue negativa, pero quieren cambiar esa imagen esta temporada. “Fue un año duro para la gente del club. Este año arrancamos con energía positiva para mejorar. Creo que arrancamos con un aire diferente. La cosa se veía bien, que iba mejorando. Pensábamos que no iba a pasar nada raro en lo futbolístico”.

Sobre su continuidad en el elenco azul, entregó sus aspiraciones de seguir vistiendo la camiseta de la U. “Yo tengo contrato hasta diciembre, si juego el 60% de los partidos se me hace un año más. Estamos muy acostumbrados a Chile, hay un cariño especial y estamos felices. Pero no se si me voy a retirar cuando termine mi contrato con la U“.