Carlos Soza, chileno que anotó en Costa Rica: “Para mí, es un poquito riesgoso volver a jugar”

Carlos Soza, delantero chileno que milita en el Jicaral de Costa Rica hizo noticia el fin de semana al ser el único compatriota en anotar en medio de la pandemia.

En conversación con Los Tenores, Soza confesó cómo han estado trabajando para retornar a la actividad. “Hace 20 días que estamos entrenando. En un rato voy viajando a jugar otro partido para poder terminar la liga”.

Sobre su trayectoria, Soza contó su experiencia en Ecuador y analizó el retorno del fútbol en Costa Rica durante las últimas semanas. “Estuve dos años en Ecuador, tuve bastantes chances de quedarme allá. Pero me salió la oportunidad de venir a Costa Rica. Se me dio y me atreví. Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Es un país que ha hecho las cosas bien con el coronavirus. Para mi es un poquito riesgoso volver a jugar”.

Además aseguró que ante cualquier caso de contagio, el fútbol se cancelará. “Tenemos dos personas que toman apuntes de todo lo que pasa. Si hay un jugador contagiado en algún club, el torneo se termina. Lo más importante era poder cobrar, por eso era tan clave que reanudara el torneo. Había muchos jugadores que no podían jugar y eso implica que no pueden cobrar y quedar sin trabajo”.

Por su continuidad, Soza señaló que evaluará cómo prosigue la pandemia y el día a día en Costa Rica. “Tengo contrato hasta fin de año, pero no se sabe cuando comenzará a jugar el segundo torneo. Quieren empezarlo en septiembre. Es mucho tiempo estando parado, así que vamos a analizar todo”.