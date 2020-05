América decidió el futuro de Nicolás Castillo

A comienzos del 2020, el delantero chileno Nicolás Castillo sufrió una trombosis que lo tuvo muy complicado y con varias operaciones por delante, que le hizo incluso cambiar su aspecto físico.

Un golpe fuerte para el atacante del América, que está alejado de las canchas desde entonces y aún continúa su recuperación, aunque todo indica que el club mexicano ya tendría tomada la decisión con respecto al futuro del jugador chileno.

Esto porque en conversación con Fox Sports, el técnico de las “Águilas”, Miguel Herrera, se refirió a lo que podría ocurrir con Castillo: “No descarto que pueda ser una posibilidad no registrarlo, porque ‘Nico’ va con mucha voluntad y vamos a ver qué nos dicen los doctores. Si nos dicen que no está para el año, no es que lo vamos a dar de baja, sólo no lo registramos para este torneo, hay que ver cuánto tiempo va a tardar para estar al cien y de ahí tomaremos decisiones”

Sumado a esto, el ex entrenador de la selección mexicana, puso en duda la continuidad del formado en la Universidad Católica, por la cantidad de extranjeros que permiten por clubes, en la liga azteca: “Tengo que juntarme con Santiago a firmar primero lo mío. Pero tenemos 12 extranjeros actualmente y el siguiente arranca con 11, ahí ya tenemos una situación, hay que bajarle”.

Todo esto mientras Castillo continúa su recuperación, la cual se ha podido seguir a través de las redes sociales del jugador, donde realiza publicaciones en las que se ve entrenando con la idea de volver cuanto antes a las canchas.