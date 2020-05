Vargas por posible llegada de seleccionados a la U: Se tendrían que adaptar al presupuesto

Sergio Vargas, ídolo de Universidad de Chile conversó con ADN Deportes en el marco del aniversario de la institución.

Sobre el presente de Universidad de Chile, el actual director de la institución entregó detalles. “Al igual que todo el fútbol nacional es tratando que todo pueda pasar lo más pronto posible con el menor daño. Lógicamente será sin público los primeros partidos. Pero ya pensando en volver a comenzar a entrenar con la protección necesaria”.

Por la salida de Johnny Herrera, “Superman” insistió que es una decisión que pasó netamente por el cuerpo técnico. “Hay un tema técnico y en ese sentido estaba claro. Lo otro es que esto viene de hace tiempo, es que había un desgaste entre Johnny y la dirigencia. En ese sentido se tomó una decisión por parte de Hernán pero que fue avalada por el directorio. Cuando dicen que no se le dio el trato que no corresponde, no estoy de acuerdo con él. Caputto conversó con él, se le dejó la puerta abierta para que haga la despedida con nosotros y se retiró la camiseta número 25”.

Ante las declaraciones de querer volver por parte de figuras como Mauricio Isla y Marcelo Díaz, el directivo recalcó que deben hacer un sacrificio económico para arribar a la institución. “Nos encantaría que firmen con nosotros, ese deseo es de los hinchas, mío y de los directores del club. Pero hay que ser realistas y a la gente no podemos vender algo que no podremos tener. La situación del estallido social dejó a la U sin ingresos millonarios. Lo de este año va a hacer una merma importante. Eso se verá reflejado en el presupuesto del 2021. Por eso las posibilidades de tener recursos para traer jugadores importantes será difícil, a menos que ellos se puedan adoptar al presupuesto que vamos a tener. Apelando al amor, al cariño y al ser hincha de la U. A nosotros nos gustaría contar con esos jugadores, pero no se si será posible”.

Sobre el actual presente del club, Vargas contó cuáles son las expectativas para la presente temporada. “Nos habíamos puesto como metas estar en copas internacionales, pero debemos ir paso a paso. Fue muy importante la conformación del plantel con menos recursos que otros años. Es muy importante armar un buen grupo humano. Una de las cualidades del equipo fue sobreponerse a situaciones adversas durante los partidos”.