Sergio Vargas recordó sus mejores anécdotas vistiendo la camiseta de la Universidad de Chile

Sergio Vargas, ídolo de Universidad de Chile conversó junto a ADN Deportes en el aniversario del cuadro azul.

“Superman” recordó cómo fue su llegada a la institución en la que tuvo que esperar para levantar la primera copa. “Yo siempre digo que el 94, era un objetivo extraordinario. Eran 25 años sin ser campeón, pero sin todo el proceso que arrancó el 92’ era imposible ganar ese campeonato. El gran ideólogo de todo el proceso es Arturo Salah. Si bien no estuvo en la recta final y sí el ‘Lulo’, la base fue fundamental. En el momento no te das cuenta, pero cuando miras hacia atrás ves la importancia de esos momentos”.

Sobre su mejor atajada y mejor partido, Vargas escogió a “La mejor atajada es una del 93’ a Almada. Me cabecean al lado contrario, pero la alcanzo a atajar volando desde el lado contrario. Sobre el mejor partido, tiene que ver con un estado mental del jugador. Hubo muchos partidos buenos, pero no me quedo con uno. Sin embargo, recuerdo harto uno del año 92 en el Monumental ante Colo Colo”.

El excapitán azul recordó la dolorosa derrota ante River Plate por las semifinales de Copa Libertadores el 1996. “Cuando jugamos los dos partidos, fue triste haber quedado ahí. Nosotros sabíamos que la gran final era jugar contra River. Con el tiempo pude ver los resúmenes y ahí tienes la capacidad de despegarte de lo emocional y analizarlos fríamente. En los dos partidos fuimos superiores. Ellos supieron aprovechar sus momentos. Después está el hecho del penal no cobrado y la expulsión. Lamentablemente se dio así la circunstancia”.

Por una dolorosa lesión que sufrió el 1999, Vargas recordó lo triste que fue el perderse la coronación del título azul. “Yo el 97-98 no fueron buenos años para mí. El 99’ tenía que cambiar de dos años comiéndome la mierda y en ese momento me había propuesto a trabajar para volver a ser campeón con un muy buen año mío. Estaba ahí de poder revertir todo eso y se me cortaba esa posibilidad. Yo no lloré por el dolor de la lesión, sino por lo que me iba a perder”.

Por su etapa en la selección chilena, Vargas contó cómo se gestó poder defender a la “Roja”. “Me habían propuesto nacionalizarme en la previa de Francia 98. Yo no tenía la cantidad de años suficientes. Estando en la U, comienzo a movilizarme para hacer los trámites. Me sale un año después. Me toca un momento difícil y complicado. El equipo no andaba bien. Yo lo pensé, porque estaba bien y tranquilo. Ir a la selección era ponerse en el foco y en la mira de todos con lo que significa representar un equipo nacional. Pero era un lindo desafío y lo hice”.

En su etapa de director deportivo, Vargas confesó increíbles nombres “Alexis quería. Me junté con Felicevich el año 2007. En ese momento, él estaba en Cobreloa y ya lo había comprado Udinese. Ellos querían 120 mil dólares, pero no teníamos de donde sacar ese dinero. Finalmente nadie estaba dispuesto en poner esas cifras. No pudimos. También tuve a Paredes en otro momento, pero tampoco teníamos dinero. Yo ofrecí un par de jugadores a cambio, pero no quisieron”.