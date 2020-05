Excompañera de Christiane Endler aseguró que la chilena es titular en el PSG por marketing

Christiane Endler es una de las jugadoras más reconocidas en el fútbol nacional e internacional por sus grandes actuaciones junto a la “Roja”.

Sin embargo, su excompañera en el Paris Saint Germain, la polaca Katarzyna Kiedrzynek criticó con dureza la titularidad de la arquera chilena.

En diálogo con Laczy nas Pilka, aseguró que la exportera del Chelsea jugó netamente por temas extradeportivos. “Después del Mundial, Endler se convirtió en la segunda mejor arquera del mundo y presionaron para que jugara. Todos los que lo vieron, saben que no fue una disputa deportiva”.

Incluso, aseguró que la decisión venía por sobre el técnico. “No me dio ningún argumento, porque no tenía ninguno. Él sabía que yo sabía lo que estaba sucediendo y probablemente no quería agregarle bencina al fuego. Incluso creo que tal vez no haya sido su decisión (del entrenador), porque alguien del club me confirmó que se trataba de marketing”.