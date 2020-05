Diego Rivarola y su agónico tanto ante Colo-Colo el 2011: “Ese gol marcó una era, un antes y un después”

Diego Rivarola, histórico atacante de Universidad de Chile recordó su paso por el cuadro azul en medio de un nuevo aniversario del club.

En diálogo con ADN Deportes contó detalles de cómo han lidiado con la institución en la cuarentena. “Nos toma en un momento un poco complejo, difícil. No se había vivido antes, nos agarra un poco mal parados. Es difícil afrontar esta situación como institución. El fútbol necesita el día a día. Esto ha mermado la actividad en el club. Han sido momentos difíciles para todos. Por suerte se han tomado medidas donde todos han entendido el momento”.

Sobre el retorno a la actividad, Rivarola aseguró que ve lo ve difícil en un futuro inmediato. “Lo veo complejo, incierto. No muy inmediato el tema. Yo creo que hay que ir paso a paso. Estamos todos claros que el fútbol irá volviendo de a poco. Seguramente los más afectados serán los hinchas por tema de seguridad. Es donde más uno puede empezar a sufrir. Lo veo con mucha incertidumbre”.

Sobre su anotación histórica a Colo Colo en el Nacional el año 2011, Rivarola aseguró que marcó un precedente. “Es un gol que tiene una tremenda importancia personal e institucional. Marcó una era, un antes y un después. Sin duda que este es un gol que le da algo distinto a la U el 2011. A partir de este gol, el equipo renace. La forma también ayudó a eso. Ese gol es la guinda de la torta en mi paso por la U”.

De todas formas, “Gokú” confiesa que se queda con el cariño de la gente. “Uno puede ganar muchas copas y medallas, pero lo más importante es el cariño de la gente. Es algo que me llena de orgullo. Yo me quedo con eso, con lo lindo que es ser de la U. Haber pertenecido a estas tres historias de la U me llena de orgullo. La última fue una etapa de cierre, con el gol a Colo Colo, bicampeón y un torneo internacional. De eso tengo los mejores recuerdos”.

Además, Rivarola contó cómo se gestó su llegada a la institución. “El primero que a mi me llamó fue Leo Rodríguez. Él me dice que quería que el año que viene estés con nosotros. ‘Me gustan esos jugadores cancheritos, con el pelo largo’ me dijo. Yo me lo tomé con sorpresa. Me llamó antes del partido. Al par de semanas me llamó un dirigente, pero fue Leo el primer gestor”.

Sobre los duelos ante Colo-Colo, el goleador manifestó que le encantaba jugar en el estadio Monumental. “Me encanta. Yo siempre dije, me encanta jugar en el Monumental, es una cancha muy linda para ganar. Es una cancha difícil, con buen pasto y muy rica para jugar fútbol”.